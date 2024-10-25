Путин рассказал об окружении ВСУ в Курской области

Российские бойцы взяли в кольцо около двух тысяч украинских боевиков в Курской области. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лидер страны сообщил, что около двух недель назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии около 10 километров от госграницы и прошла примерно такое же расстояние.

Для закрепления успеха подключили 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, 106-ю дивизию, 56-й полк 7-й дивизии и 83-ю бригад ВДВ.

«Сейчас они сжимают это кольцо. Уже приступили к ликвидации этой группировки. По примерным подсчетам, эта территория составляет примерно шесть на 15 километров, где находится около двух тысяч человек», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ВСУ лишились стабильного управления окруженными подразделениями в Курской области. Также он отмечал, что российские военные действуют уверенно на всех направлениях.