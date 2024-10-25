Путин разоблачил обман командиров ВСУ в Курской области

Путин: командиры ВСУ стреляют в своих за попытку сдачи в плен в Курской области

Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение в Курской области. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«„Отцы-командиры“, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — сказал он.

По словам лидера страны, многие украинские военные попадают в плен и с ними обходятся хорошо. Он отметил, что ВСУ безуспешно пытаются прорвать российское окружение.

Глава государства также сообщил, что российские солдаты успешно взяли в кольцо около двух тысяч украинских боевиков в Курской области.

По данным Минобороны, ранее колонну Вооруженных сил Украины ликвидировали в Курской области.