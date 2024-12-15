В Брянской области из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мирный житель

В Стародубском муниципальном округе Брянской области украинские боевики атаковали село Курковичи дронами-камикадзе, пострадал мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — сообщил глава региона.

Он добавил, что пострадавшего доставили в районную больницу. Там ему оказали необходимую медицинская помощь.

На место происшествия сразу же выехали оперативные и экстренные службы, заявил Богомаз.

Ранее в Белгородской области Украинские боевики атаковали поселок Майский. В результате атаки погиб девятилетний мальчик.