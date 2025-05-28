Сбитый беспилотник вспыхнул около трассы в Подольске

Около центральной кольцевой автомобильной дороги в Подольске загорелся сбитый беспилотник. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

В течение этой ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 42 беспилотника над Подмосковьем. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, средства ПВО отработали в 12 муниципальных образованиях.

На места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Повреждения при отражении атаки дронов получили три жилых дома в селе Троицком в Чехове. Обошлось без пострадавших. Хозяевам домов окажут всю необходимую помощь.

Также губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о падении обломков дрона на крышу жилого дома на окраине Обнинска. По неуточненной информации, пострадавших и серьезных повреждений нет.