Сбитый беспилотник вспыхнул около трассы в Подольске
Около центральной кольцевой автомобильной дороги в Подольске загорелся сбитый беспилотник. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
В течение этой ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 42 беспилотника над Подмосковьем. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, средства ПВО отработали в 12 муниципальных образованиях.
На места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
Повреждения при отражении атаки дронов получили три жилых дома в селе Троицком в Чехове. Обошлось без пострадавших. Хозяевам домов окажут всю необходимую помощь.
Также губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о падении обломков дрона на крышу жилого дома на окраине Обнинска. По неуточненной информации, пострадавших и серьезных повреждений нет.
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