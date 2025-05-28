Обломки беспилотника рухнули на крышу жилого дома на окраине Обнинска

В ночь на 28 мая системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

Дроны сбили в Думиничском, Козельском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском и Тарусском районах, а также на окраине Обнинска. На местах происшествий работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«На окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома», — уточнил Шапша.

По предварительным данным, пострадавших и серьезных повреждений нет.

За ночь в Подмосковье системы ПВО уничтожили 42 беспилотника. В селе Троицком в Чехове повреждены три жилых дома. Никто из жителей не пострадал. Из-за ограничений на использование воздушного пространства в московском авиаузле некоторые рейсы российских и зарубежных авиакомпаний направили на запасные аэродромы.