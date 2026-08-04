Собянин: сбили еще три украинских беспилотника, летевших на Москву

Три украинских беспилотника, летевших на столицу, ликвидировали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

На местах падения обломков уничтоженной техники работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.

Днем 4 августа военные уничтожили еще шесть вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Общее число сбитых беспилотников с начала суток составило девять единиц.

Минувшей ночью украинские БПЛА нанесли удары по складам в промзоне Новоселок в Чехове Московской области. В результате пять человек погибли, 10 получили ранения разной степени тяжести.