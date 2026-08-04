Сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
Собянин: сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
Еще два беспиилотника ВСУ, летевших на Москву, ликвидировали силы ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
На месте падения фрагментов сбитой техники работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Днем 4 августа военные уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы.
Ночью украинские БПЛА ударили по складским помещениям в промзоне Новоселок в Чехове Московской области. В результате пять человек погибли, 10 получили ранения разной степени тяжести.
Восьмерых поместили в больницы Чехова, Серпухова и Подольска, двое от госпитализации отказались.