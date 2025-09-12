Сбили еще два дрона ВСУ, летевших на Москву

Сбиты еще два украинских беспилотника, летевшие на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил столичный градоначальник.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации семи украинских дронов, летевших в направлении российской столицы. По его словам, силы ПВО дважды сбивали беспилотники. Взрывы прогремели над тремя округами Подмосковья — Одинцовским, Наро-Фоминским и Истринским.

Этой ночью в Ленинградской области объявили атаку беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупредил жителей о вероятном понижении скорости мобильного интернета.