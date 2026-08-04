На подлете к Москве сбили четыре БПЛА

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом 4 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников над российскими регионами.

Еще одну атаку на столицу отражали 2 августа. Тогда силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. На местах падения обломков также работали экстренные службы.