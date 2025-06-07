Украинские власти отказались забирать тела погибших военных из-за страха признать, что по их вине погибли шесть тысяч бойцов. Кроме того, они не хотят платить компенсации вдовам. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что желает всем украинским политикам, которые так поступили с телами погибших, сгореть в адском пламени.

«Киевские мерзавцы не хотят забирать тела своих погибших солдат. Причин две: страшно признать, что их 6000, и не хотят платить вдовам. Какая сатанинская мразь! Гореть им в аду!» — написал Медведев.

Украинские власти в одностороннем порядке отказались от получения 6000 тел погибших военных, когда контрактная группа Минобороны уже привезла первый эшелон рефрижераторов с останками. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Он добавил, что 7 июня — это Троицкая родительская суббота, день когда православные молятся за всех умерших. Он подчеркнул, что именно в эту дату Украина отказалась принять своих погибших военных и дать семьям возможность их похоронить.

Представитель украинского координационного штаба Петр Яценко заявил, что процесс передачи тел пройдет на следующей неделе, а пока украинская сторона ведет подготовку к обмену тяжелобольных и раненых российских военнослужащих на своих бойцов.