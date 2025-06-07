Украина отказалась принять тела погибших военных в Троицкую субботу
Мединский: Украина отказалась принимать тела в Троицкую родительскую субботу
Украинской стороне стоило забрать тела своих бойцов в Троицкую родительскую субботу, чтобы похоронить погибших с уважением и по христианским традициям. На это в Telegram-канале указал помощник президента России Владимир Мединский.
«Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих», — написал он.
Именно сегодня Украине стоило бы принять своих погибших военных и похоронить их по-человечески и по-христиански, заметил Мединский.
Украина в одностороннем порядке уведомила о переносе обмена пленными и телами на следующую неделю. Представитель украинского координационного штаба Петр Яценко заявил, что страна продолжает готовиться к возвращению тяжелобольных и раненых россиян в обмен на своих военнослужащих.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала геноцидом отказ Украины от тел погибших военных. Она отметила, что в мире нет ни одной нации, которая не стремилась бы достойно похоронить своих павших воинов. Однако Украине люди не нужны — ни живые, ни мертвые.