Украинской стороне стоило забрать тела своих бойцов в Троицкую родительскую субботу, чтобы похоронить погибших с уважением и по христианским традициям. На это в Telegram-канале указал помощник президента России Владимир Мединский.

«Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих», — написал он.

Именно сегодня Украине стоило бы принять своих погибших военных и похоронить их по-человечески и по-христиански, заметил Мединский.

Украина в одностороннем порядке уведомила о переносе обмена пленными и телами на следующую неделю. Представитель украинского координационного штаба Петр Яценко заявил, что страна продолжает готовиться к возвращению тяжелобольных и раненых россиян в обмен на своих военнослужащих.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала геноцидом отказ Украины от тел погибших военных. Она отметила, что в мире нет ни одной нации, которая не стремилась бы достойно похоронить своих павших воинов. Однако Украине люди не нужны — ни живые, ни мертвые.