Саратовский губернатор провел заседание оперштаба в Энгельсе после удара БПЛА

Губернатор Бусаргин: на предприятии в Энгельсе продолжается выгорание топлива

Фото: РИА «Новости»

На месте возгорания в Энгельсе после атаки БПЛА состоялось очередное заседание оперативного штаба. Об этом сообщил губернатор Самарской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива», — написал он.

Специалисты круглосуточно принимают меры для ликвидации огня. Количество дыма в воздухе и площадь пожара продолжают сокращаться. Последние пробы воздуха не выявили превышений концентрации вредных веществ.

Пожар на предприятии в Энгельсе вспыхнул после массированной атаки дронов ВСУ на Саратовскую область 8 января. Тогда средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 11 беспилотников.

Во время тушения огня погибли двое спасателей. Один специалист пострадал. Бусаргин прогнозировал, что процесс выгорания топлива на заводе продлится два дня.

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