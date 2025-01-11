Площадь пожара на предприятии в Энгельсе уменьшилась

Губернатор Бусаргин: площадь пожара в Энгельсе сократилась на 80%

Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

Количество дыма тоже значительно снизилось, отметил он.

«Обсуждали текущую ситуацию с экстренными службами сегодня на месте. Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры», — написал глава региона.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят состояние воздуха.

Ранее Бусаргин заявил, что процесс выгорания топлива на заводе в Энгельсе продлится два дня. Спасатели продолжают заниматься ликвидацией огня. Во время тушения погибли двое сотрудников МЧС, еще один пострадал.

Пожар на предприятии в Энгельсе вспыхнул из-за украинского беспилотника. Ночью 8 января БПЛА атаковали Саратов и Энгельс, средства противовоздушной обороны сбили 11 дронов.