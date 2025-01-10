Выгорание топлива на загоревшемся из-за БПЛА предприятии в Энгельсе займет до двух дней

Бусаргин: процесс выгорания топлива на объекте в Энгельсе может занять два дня

Процесс выгорания топлива на заводе в Энгельсе, пострадавшем от атаки беспилотников ВСУ, может продлиться два дня. Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

По его словам, спасатели продолжают тушить пожар, разгоревшийся из-за упавших обломков дрона. Он отметил, что на оперативном штабе власти обсудили ликвидацию последствий атаки БПЛА.

«Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня», — подчеркнул губернатор.

Бусаргин добавил, что направление ветра изменилось, поэтому жильцы расположенных рядом с предприятием домов больше не испытывают дискомфорт из-за дыма.

Во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников МЧС, еще один пострадал. Спасатели продолжают тушить огонь в круглосуточном режиме.

По информации Telegram-канала Shot, Энгельс и Саратов атаковали беспилотники «Бобер». Этот дрон может нести на себе заряд до 10 килограммов и преодолевать большие расстояния.