Саперы вышли на разминирование дороги в Ленобласти после прилета беспилотников

Дорогу между поселками Лебяжье и Большая Ижора закрыли для разминирования

Движение транспорта по автомобильной дороге 41А-007, связывающей поселки Лебяжье и Большая Ижора в Ленинградской области, закрыли на время работы групп саперов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко .

Он пояснил, что специалисты занимаются обезвреживанием взрывоопасных предметов на трассе, а также прилегающей к ней железнодорожной ветке.

«Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет», — объявил Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что въезд в поселки оставили открытым. Для жителей и гостей организовали альтернативные маршруты объездов, по которым пустили автобусы. В случае большого числа пассажиров на линии выведут дополнительный пассажирский транспорт.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием, работы по восстановлению безопасного движения пройдут так быстро, как это возможно», — обратился к жителям Дрозденко.

В минувшую пятницу, 6 июня, после налета украинских беспилотников в Большой Ижоре начался пожар. Как сообщил губернатор региона, пламя охватило объект Министерства обороны. В результате налета пострадали четыре человека, одному из которых потребовалась госпитализация. Двум взрослым и ребенку медицинскую помощь оказали на месте.

Дрозденко добавил, что в поселке ввели охранную зону, из которой эвакуировали 600 человек, 390 из которых отправились в пункты временного размещения. К вечеру пятницы режим охранной зоны в Большой Ижоре сняли, и жителям разрешили вернуться домой.