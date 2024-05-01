Спецоперация 01 мая 2024, 04:29 Сапер рассказал, как собрал «коллекцию» нашивок украинских наемников Российский сапер Улуй собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй во время боев за Артемовск в Донецкой Народной Республике собрал «коллекцию» нашивок зарубежных наемников, вступивших в ряды украинской армии. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Там были и „Кракен“*, и „Азов“* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча», — поделился военный.

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Он признал, что среди наемных солдат в ВСУ больше всего поляков.

Ранее стало известно, что грузинские наемники в подконтрольном киевскому режиму Херсоне начали вымогать и отбирать имущество у людей, которые поддерживают Россию. Как объяснил командир подпольщиков с позывным Град, члены «иностранного легиона» в украинской армии отсиживаются в тылу. Они не идут на штурмы и не гибнут «как мясо», при этом стабильно получают выплаты.

* «Кракен» и «Азов» запрещенные в России террористические организации.