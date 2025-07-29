«Приняли к сведению». Новый ультиматум Трампа России оценили в Кремле

Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа России

В Кремле приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума для урегулирования украинского конфликта и незаинтересованности во встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привела радиостанция «Маяк» .

«Мы приняли к сведению вчерашнее заявление президента Трампа. Продолжается спецоперация, мы сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечению интересов в ходе урегулирования. Здесь я бы хотел избежать оценок», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле заметили замедление продвижения двусторонних отношений России и США.

«Процесс нормализации идет ни шатко ни валко. Хотелось бы видеть динамику, мы заинтересованы. Чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон. Мы продолжаем заинтересованность и надеемся, что процесс приобретет большую динамику», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ультиматум Трампа «шагом к войне».