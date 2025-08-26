Ближайший соратник молдавского лидера Майи Санду, спикер парламента и лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в диалоге с представителями ЕС назвал жителей своей страны «стадом баранов». Видео с ним распространили румынские СМИ.

Микрофон Гросу вовремя не выключили, поэтому весь разговор «не для печати» записался. Политик также заявил о необходимости, чтобы Молдавия попала в ЕС.

«Если нам скажут, что нужно воевать, мы отправим молдаван на войну», — отметил спикер парламента.

В сентябре в Молдавии должны пройти очередные выборы.

В начале августа официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг непризнания Гагаузией приговора в отношении Евгении Гуцул. В своем Telegram-канале она сравнила Майю Санду с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.