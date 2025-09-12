Санаторий имени Горького в Лосино-Петровском отметил 100-летний юбилей

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поздравил коллектив санатория имени Горького Минздрава России со 100-летним юбилеем со дня основания учреждния. Оно прошло путь от полевого госпиталя во время Великой Отечественной войны до современного центра реабилитации.

В санатории бережно хранят традиции. Юбилей учреждения сотрудники отмечают, отдавая дань пионерскому движению.

«Радует, что такая легендарная для всей страны кардиологическая здравница расположена именно в Лосино-Петровском городском округе», — поделился Сергей Джеглав.

Здесь открыли новое отделение реабилитации, разрабатывают уникальные программы. За последний год курс лечения в санатории прошли 3600 человек, а за первую половину текущего — уже более 2000. В здравнице также помогают восстановиться после ранений участникам специальной военной операции.

Сергей Джеглав поблагодарил коллектив санатория за добросовестный и многолетний труд.

«Хочу подчеркнуть, что в нашем округе есть только два учреждения с вековой историей и сегодняшний юбиляр — одно из них. Пусть санаторий и дальше остается флагманом отечественной медицины, а работа коллектива наполняется заслуженным признанием и благодарностью пациентов», — сказал руководитель муниципалитета.