Самолеты AWACS стали контролировать воздушное пространство Украины

Defence Journal: самолеты-разведчики НАТО следят за небом Украины из Польши

Фото: РИА «Новости»

Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS контролируют воздушное пространство Украины. Об этом сообщил UK Defence Journal.

По его данным, наблюдение ведут с территории Польши.

«Некоторые из стран [НАТО] делятся информацией с Украиной, что позволяет ей <…> реагировать немного быстрее [на действия ВС РФ]», — заявил изданию бывший служащий британских ВВС.

С февраля 2022 года самолеты-разведчики Североатлантического альянса стали регулярно патрулировать небо над Восточной Европой и Балтийским морем.

Ранее российский истребитель МиГ-31 пролетел над американским беспилотником RQ-4B Global Hawk, который вел разведку над Черным морем.

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