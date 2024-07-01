Самолеты AWACS стали контролировать воздушное пространство Украины

Defence Journal: самолеты-разведчики НАТО следят за небом Украины из Польши

Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS контролируют воздушное пространство Украины. Об этом сообщил UK Defence Journal .

По его данным, наблюдение ведут с территории Польши.

«Некоторые из стран [НАТО] делятся информацией с Украиной, что позволяет ей <…> реагировать немного быстрее [на действия ВС РФ]», — заявил изданию бывший служащий британских ВВС.

С февраля 2022 года самолеты-разведчики Североатлантического альянса стали регулярно патрулировать небо над Восточной Европой и Балтийским морем.

Ранее российский истребитель МиГ-31 пролетел над американским беспилотником RQ-4B Global Hawk, который вел разведку над Черным морем.