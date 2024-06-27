Появились подробности полета беспилотника США над Черным морем

Автор Telegram-канала FighterBomber анонимно выступил в программе «333» и раскрыл подробности полета американского разведывательного дрона над Черным морем. Он отреагировал на данные о том, что беспилотник могли сбить.

На этой неделе дрон RQ-4B Global Hawk вел разведку Черного моря и над ним пролетел российский истребитель МиГ-31. Автор канала отметил, что речь идет об огромном стратегическом беспилотнике «размером с дом». Если обычно дроны летают на гораздо меньшей высоте и за ними можно наблюдать, с этим так не получится, пояснил эксперт.

«Так получилось, что летал Global Hawk и мимо на очень большой скорости пролетел МиГ-31. Никакого открытия огня не было. Просто быстро пролетел», — подчеркнул он.

После этого американский беспилотник отправился на базу, «передумав» продолжать разведку. В этом «никто не виноват», считает автор FighterBomber. Он предположил, что подобные сближения будут происходить и впредь «по мере необходимости».

Ранее пользователи Google Maps заметили на картах, предположительно, секретный прототип американского морского беспилотника.