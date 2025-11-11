Самодельную РСЗО из грузовика и корабельного бомбомета заметили в зоне СВО

Российские бойцы соорудили самодельную реактивную систему залпового огня из грузовика и корабельного орудия. Новое вооружение показал в Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.

Бомбомет изначально спроектирован для запуска глубинных бомб, он способен выстреливать 12 снарядов на расстояние до пяти километров.

Поставки нового беспилотника начались в российскую армию. БПЛА «Италмас» назвали в честь небольшого полевого цветка, символа Удмуртии. Разработчиком дрона стала частная компания Zala Aero, придумавшая знаменитые «Ланцеты».

«Италмас» представляет собой ударный дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) по схеме «летающее крыло». Планер изготовлен из композитных материалов, благодаря чему дрон сложнее заметить. Его отличительной особенностью является также и его дешевизна.