Самодельную РСЗО из грузовика и корабельного бомбомета заметили в зоне СВО
Российские бойцы соорудили самодельную реактивную систему залпового огня из грузовика и корабельного орудия. Новое вооружение показал в Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.
«Российский грузовик „Урал“ 4320-19 с бомбометом РБУ-6000 „Смерч-2“ где-то в зоне проведения СВО», — подписал видео военкор.
Бомбомет изначально спроектирован для запуска глубинных бомб, он способен выстреливать 12 снарядов на расстояние до пяти километров.
Поставки нового беспилотника начались в российскую армию. БПЛА «Италмас» назвали в честь небольшого полевого цветка, символа Удмуртии. Разработчиком дрона стала частная компания Zala Aero, придумавшая знаменитые «Ланцеты».
«Италмас» представляет собой ударный дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) по схеме «летающее крыло». Планер изготовлен из композитных материалов, благодаря чему дрон сложнее заметить. Его отличительной особенностью является также и его дешевизна.