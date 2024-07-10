На фоне поставок истребителей F-16 Мария Захарова припомнила слова спикера Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, который заявлял ранее, что «никто не хочет эскалации этого конфликта». Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил обеспокоенность тем, что Польша может сбивать ракеты, пролетающие над западом Украины. Он уверен, что это станет причиной эскалации, сообщило Polskie Radio.

В то же время, по мнению Марии Захаровой, действия западных союзников Украины, которые передают боевые самолеты, говорят об обратном.

«Похоже на то, как Белый дом все эти годы пытался доказать общественности, что за закрытыми дверями Байден „очень острый“», — высказалась официальный представитель МИД России.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Само королевство еще в 2021 году отказалось от них в пользу более современных боевых самолетов F-35.