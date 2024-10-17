Она рассказала, что в половину пятого утра 6 августа начался артобстрел. Взрывы со стороны украинской границы они слышали и раньше и уже успели к ним привыкнуть, но в этот раз мощность была гораздо больше. Она заподозрила, что началось наступление.

Утром к ним приехала из Суджи ее сестра вместе с внуками. Они хотели пообедать, но в это время обстрел усилился. Ближе к вечеру пришел ее муж и сказал, что их соседи начали уезжать. Мужчина предложил сделать то же самое.

«Похватали детей, в чем были… Никаких ни сумок, ничего. Потому что все сильней и сильней. И мы в машину, и муж нас повез. Тут мы, слава Богу, выехали», — отметила она.

Спустя время в небе недалеко от них, по словам женщины, начали лететь какие-то огненные шары. Что это было, она не знает до сих пор.

«Я говорю уже [мужу]: Миша, давай уже… Дети плачут, кричат. Муж говорит: „Да не бойтесь, это салюты пускают, что мы выехали“. Ну что им говорить? Они просто в шоке», — добавила она.

Один из их соседей остался в селе и позже рассказал им, что его и их дома сгорели. Самого соседа украинские боевики взяли в плен, но потом отпустили и велели бежать, пока цел. Окольными путями он выбрался к российским военным, которые эвакуировали его в тыл.

Другая жительница региона рассказывала, что ВСУ зачастую обстреливали села, в которых не было военных, в том числе кассетными боеприпасами.