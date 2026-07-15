Сальдо предупредил крымчан о поражении в правах при переходе под контроль Киева

Нацелившиеся на возвращение утраченных территорий украинские власти намерены ущемить в правах всех жителей и не допускать их до выборов. На это обратил внимание губернатор Херсонской области Владимир Сальдо , указавший на заявление бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, экс-глава внешнеполитического ведомства признавался, что жителей Крыма и других исторических регионов России в случае возврата под контроль Киева лишат права голоса на выборах всех уровней.

Сальдо пояснил, что такую практику киевский режим подсмотрел у стран Балтии, где русскоязычное население давно записали в неграждане, выдав отдельные паспорта и ограничив возможность голосования.

«А дальше что? По логике вещей, последуют аресты и расправа над несогласными. Их „мирный возврат“ на самом деле был бы кровавым террором. И Запад об этом прекрасно знает», — сказал губернатор Херсонской области.

Он добавил, что жителям региона подобный сценарий не грозит. Мечты киевского режима о реванше с последующим наказанием местных жителей в реальность не воплотятся никогда.

«Просто напоминаю, с какими „эльфами“ мы воюем», — подытожил Сальдо.

В конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после возвращения Крыма в состав России мировые лидеры призвали Киев не поднимать тему полуострова, чтобы не провоцировать массовые беспорядки.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет упрекнул Зеленского в непоследовательности. Он отметил, что тот рискует собственной страной, доказывая, что Крым украинский, и при этом противоречит мнению самих жителей полуострова и здравому смыслу.