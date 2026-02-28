Слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине являются парадоксом, так как противоречат здравому смыслу и мнению крымчан. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

«Складывается явный парадокс. Зеленский готов уничтожить Украину, продолжая доказывать, что Крым был украинским, противореча мнению самих крымчан и здравому смыслу», — сказал парламентарий.

Шеремет напомнил, что Запад 12 лет назад агрессивно вмешался во внутренние дела суверенной на тот момент Украины, что привело к перевороту с захватом власти неонацистами.

«Неонацисты не учли, что сплоченные жители Крыма, веками проживающие в мире на родной земле, хранили любовь к России и несли сквозь десятилетия с решимостью однажды вернуться в родную гавань», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Крым — это Украина и весь мир должен это признать. Зампредседателя Общественной палаты региона Роман Чегринец назвал его слова ахинеей.