Мировые лидеры якобы призвали киевские власти не поднимать тему Крыма после его присоединения к России в 2014 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Украине советовали молчать», — написал он.

По словам главы киевского режима, в тот момент руководители иностранных государств не были заинтересованы в митингах.

Ранее в Японии Зеленскому предрекли незавидное будущее. Читатели издания Yahoo News Japan пришли к выводу, что текущая ситуация складывается в пользу России, а нынешний украинский президент является помехой для прекращения огня. При этом народ в стране довели до предела.