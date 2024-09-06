Сальдо рассказал, во что превратилось Каховское водохранилище после разрушения ГЭС

После разрушения украинскими боевиками плотины ГЭС Каховское водохранилище стало болотистой местностью. Об этом рассказал РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях ВЭФ.

По его словам, от привычного Каховского водохранилища ничего не осталось. Днепр закрепился в своих природных берегах.

Каховского водохранилища фактически не существует, заметил Сальдо, потому что построенная в Новой Каховке плотина разрушена.

«Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория, по которой ВСУ пытаются иногда переправляться на левый берег, но эти попытки обречены на неудачу», — подчеркнул он.

Политик добавил, что от скорейшего освобождения Херсонской области зависит запуск мелиоративной системы. Ранее Сальдо говорил, что на наполнение Каховского водохранилища уйдет не менее двух лет.