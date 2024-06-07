Стало известно, сколько займет наполнение Каховского водохранилища

Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займет не менее двух лет

После восстановления плотины Каховское водохранилище будет накапливать прежний объем воды не менее двух лет. Об этом РИА «Новости» на ПМЭФ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом восстановление самого объекта, по его словам, составит не более года с начала работ.

«Как будет принято решение, то этот серьезнейший объект инфраструктуры будет восстановлен в достаточно быстрые сроки. Другое дело, что для восстановления объема водохранилища потребуется не менее двух лет», — отметил Сальдо.

Губернатор добавил, что после разрушения плотины в Черное море сбросили бесцельно сбросили около 17 кубических километров воды.

«Водохранилище обеспечит орошение сельскохозяйственных земель региона. Восстановление плотины произойдет очень быстро», — заключил он.

Ранее Сальдо назвал число жертв при разрушении плотины Каховской ГЭС.