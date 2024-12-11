Сальдо отметил эффективную работу ПВО в борьбе с ATACMS, летящими к Крымскому мосту

Российские системы противовоздушной обороны эффективно справляются с ракетами ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» губернатор Херсонской областью Владимир Сальдо.

«Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область», — заявил Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что российские системы ПВО сбивают большую часть ракет. Ракетчики постоянно совершенствуются, отметил Сальдо и добавил, что наличие таких ракет у Украины может нести опасность.

Ранее Сальдо отметил, что украинские войска не стремятся удерживать правобережье Херсонской области. На правом берегу Днепра не наблюдается масштабного строительства фортификационных сооружений, что указывает на отсутствие у противника стратегического замысла для долгосрочного удержания территории, заявил губернатор.