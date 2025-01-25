Сальдо опубликовал первое фото из обстрелянных Алешек

Украинские боевики обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются», — написал он.

Глава региона также предупредил, что город все еще усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами. Для атаки на населенный пункт враг использовал дрон «Баба-Яга». Губернатор призвал жителей не покидать дома или укрыться в убежищах.

Несколько дней назад ВСУ атаковали Новую Каховку. Мирный житель получил сквозное ранение голеностопа, рваную рану голени, травму головы и грудной клетки. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.

До этого боевики ударили по центру Каховки. Газовая труба и линии электропередачи получили повреждения.