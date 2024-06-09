Сальдо не стал называть ВСУ преступниками

Сальдо: преступниками являются отдающие приказы власти в Киеве, а не солдаты ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Настоящими преступниками являются отдающие приказы ВСУ представители киевского режима, а не украинские солдаты. Об этом РИА «Новости» сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступление не ВСУ, а клики киевского режима, которая прячется по бункерам и числится на Банковой. Они разъезжают по заграницам и выпрашивают на убийство дополнительные ресурсы. Это самое главное преступление», — отметил он.

Сальдо добавил, что нельзя называть преступниками украинских военных, которых насильно загнали на фронт.

«Преступники — это управители, которые совсем в другом месте находятся. А вот кто отдает приказы о нападении на наших мирных граждан — преступники. Вот так», — заключил губернатор региона.

Вечером в пятницу, 7 июня, украинские националисты нанесли удар по магазину в населенном пункте Садовое Херсонской области. По последней информации, в результате атаки погибли 22 человека и еще 15 получили ранения.

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