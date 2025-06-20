Долгосрочный мир с Украиной возможен лишь при условии освобождения правобережной части Херсонской области от ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Долгосрочный мир возможен лишь в том случае, если будет полностью освобождена конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года территория. Только на этих условиях», — сказал он.

Сальдо отметил, что тут не подходят никакие рассказы, что, мол, сначала нужно перемирие, а затем начинать говорить о мире.

«И вся правобережная часть Херсонской области, она является территорией России, временно оккупированной ВСУ, только на таких условиях», — добавил губернатор.

Сальдо ранее сообщил, что урожай в Алешкинском округе оказался под угрозой из-за налета дронов боевиков ВСУ, поджигающих посевы и мешающих экстренным службам тушить огонь.