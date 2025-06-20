ВСУ подпалили поля и теплицы в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ с помощью дронов поджигают посевы и теплицы

Урожай в Алешкинском округе под угрозой из-за налета украинских дронов. БПЛА подожгли посевы и мешали экстренным службам тушить огонь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Горят поля, а над огнем вражеские дроны, как стервятники — мешают тушить, отслеживают каждое движение», — рассказал он.

Сальдо показал видео с полей. Губернатор пообещал помочь пострадавшим фермерам.

Незадолго до атак на посевы украинские военные пытались высадиться в районе Тендровской косы, морпехи Вооруженных сил России засекли восемь катеров. Одно судно подбили беспилотником «Ланцет». Остальные развернулись и отошли, не дожидаясь удара.