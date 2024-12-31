Обстрел украинских боевиков уничтожил автомобиль реанимационной бригады станции скорой помощи в Алешках, а также оставил здание медицинского учреждения с выбитыми окнами и дверьми. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, опубликовав кадры с последствиями атаки в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что пострадавших от очередного подлого теракта среди сотрудников станции скорой помощи нет.

Глава Херсонской области подчеркнул, что с начала 2024 года от обстрелов украинских боевиков в регионе погибли 106 жителей, 433 человека получили ранения. Снаряды и беспилотники повредили более 500 гражданских объектов.

«Отвратительные военные преступления, вопиющее проявление бесчеловечной жестокости и морального разложения сторонников киевского режима», — добавил Сальдо.

Украинские боевики в минувший понедельник, 30 декабря, дважды атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. Сначала они запустили беспилотник, который влетел в кабинет главного врача Владимира Харлана, получившего серьезные ранения. На месте погиб его заместитель Владимир Борисов.

Во время госпитализации пострадавшего медика украинские боевики начали новый обстрел, целясь по машине скорой помощи. Но все попытки удара пресекли российские военные. Озлобленные националисты дождались возвращения медицинской машины на базу и ночью нанесли новый удар, который полностью уничтожил автомобиль.