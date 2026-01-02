Сайт со списком жертв в Хорлах атаковали из стран ЕС

Сальдо: атаковавшие сайт со списком жертв в Хорлах хакеры работали из стран ЕС

Массированную кибератаку на информационный сайт со списком жертв теракта ВСУ в Хорлах вели с подконтрольной Украине территории и из стран Евросоюза. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Хакеры, действовавшие с территории, подконтрольной Киеву, и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака», — сказал он.

Вечером 1 января опубликовали предварительный список погибших после удара украинских дронов на гостиницу и кафе в Хорлах. Утром следующего дня стало известно, что ресурс прекратил работу после хакерского вмешательства. На нем размещали данные о людях, опознанных в ходе судебно-медицинской экспертизы. Сальдо назвал ситуацию преступлением против человечности и верхом цинизма. К моменту публикации новости работу ресурса восстановили.

СК сообщал, что число погибших после атаки в Хорлах возросло до 27.