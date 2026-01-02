Хакеры атаковали сайт с именами жертв удара ВСУ по Хорлам
Сайт со списком жертв удара беспилотников ВСУ по херсонскому селу Хорлы в новогоднюю ночь подвергся хакерской атаке. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Доступ к ресурсу для родных и близких погибших в Хорлах заблокировали. На нем публиковались имена людей, которых опознали в бюро судебно-медицинской экспертизы.
«Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию», — сказал Сальдо.
Губернатор назвал происходящее верхом цинизма и преступлением против человечности.
Ранее стало известно, что число жертв теракта ВСУ в Хорлах достигло 27. Среди погибших двое детей.