Трехсторонние переговоры по Украине отложили после встречи в Майами

NYT: переговоры в Абу-Даби отложили на несколько дней после встречи в Майами

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта отложили на несколько дней после встречи спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с американским коллегой Стивом Уиткоффом в Майами. Об этом сообщила газета The New York Times .

Переговоры должны были состояться в воскресенье в Абу-Даби, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что их перенесли на среду и четверг. Причины отсрочки официально не объяснили. Однако накануне в Майами встретились специальный посланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

«Нас воодушевляет эта встреча, свидетельствующая о том, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф после переговоров.

Первый раунд в Абу-Даби в конце января стороны охарактеризовали как конструктивный, но ключевые разногласия — по статусу Донбасса и гарантиям безопасности для Киева — остались нерешенными.