«Начали стрелять по нам». Житель Суджи рассказал, как едва не погиб при въезде в город

Житель Суджи Рамин Г., попавший вместе с отцом под обстрел ВСУ, рассказал подробности случившегося. Оказалось, что семья хотела вернуться в родной город, чтобы забрать вещи, но сделать это оказалось невозможно. Прямо на въезде начался обстрел, пояснил молодой человек в беседе с 360.ru.

Рамин был за рулем легковушки. Вместе с отцом они хотели вернуться из Курска в Суджу, чтобы забрать немного вещей, потому что изначально не взяли с собой ничего.

«Мы хотели вернуться назад забрать хоть какие-то вещи, но не смогли. По дороге начали стрелять по нам, по машине. Это было прямо при въезде в город. Мы развернулись и сразу уехали», — пояснил Рамин.

0:00 / 0:20

К счастью, ни он, ни его отец не пострадали. Повреждения получила только машина. Теперь в планах пытаться снова попасть в Суджу у них нет. В городе осталось все имущество, но пока ситуация слишком напряженная.