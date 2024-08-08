Житель Коренева в Курской области заявил, что в поселок ВСУ не зашли

В населенных пунктах Курской области идут тяжелые бои с украинскими солдатами. Об этом 360.ru сообщил житель поселка Коренево Алексей.

«Вокруг тяжелая обстановка — бои серьезные. В самом Кореневе только прилеты. Рядом бой идет, с самого утра очень тяжелый бой. Со стороны Суджи и Новоивановки», — рассказал он.

По словам мужчины, разрушений в населенном пункте пока немного. В основном в домах нет электричества. В некоторых жилищах выбило стекла.

«Прилеты идут, бьют, но в само Коренево еще не зашли. На окраинах работают наши ребята, пока держатся», — отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что в соседних поселках идут тяжелые бои.

«Со стороны Суджи и со стороны Глушково — с двух сторон идет работа», — пояснил мужчина.

Сам Алексей покинул Коренево, но про эвакуацию соседей точно сказать ничего не может.

Тем временем группировка войск «Север» вместе с сотрудниками ФСБ продолжают отбивать атаки противника на границе с Курской областью. Бойцы громят украинских солдат и их технику, не пуская вглубь территории.