С полуночи силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

Системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Атаки украинских дронов начались сразу после полуночи. За четыре часа уничтожили шесть беспилотников. Московский градоначальник сообщил, что на места падения обломков беспилотников выехали специалисты экстренных служб.

В ночь на 31 октября российские системы ПВО сбили 130 беспилотников над территорией России. Больше всего БПЛА уничтожили над Курской областью — 31.

В Ярославле после атаки дронов закрыли два детских сада, причиной стали обломки сбитых беспилотников. Воспитанников детсадов распределили по другим дошкольных заведениям.