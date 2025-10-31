В Ярославле закрыли два детсада после атаки украинских дронов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев закрыл два детских сада во Фрунзенском районе после атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе», — написал он.

Воспитанников примут в других детских садах региона.

Силы ПВО сбили 130 украинских дронов над Россией ночью 31 октября. Шесть беспилотников ликвидировали над Ярославской областью. Обошлось без пострадавших.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля.

Также Украина попыталась ударить по Орлу. Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на территорию ТЭЦ. Они повредили оборудование.