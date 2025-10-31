Силы ПВО сбили 130 украинских дронов над Россией ночью 31 октября

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 30 октября до 8:00 31 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников сбили над Курской областью — 31. Также 21 дрон ликвидировали над Воронежской, 14 — над Белгородской, 10 — над Брянской, по девять — над Орловской, Тамбовской, Тульской, по шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской областью и один над Московским регионом.

Вчера ночью на подлете к Москве уничтожили шесть беспилотников. Как отметил мэр города Сергей Собянин, на места ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.