С полуночи 26 марта на подлете к Москве сбили уже 14 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом в телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 07:46.

Уже в 08:02 градоначальник сообщил еще об одном сбитом БПЛА. Всего с полуночи на подлете к столице силы ПВО ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов.

Утром 26 марта Минобороны сообщило, что за ночь российские бойцы уничтожили 125 украинских беспилотников.

Дроны сбили в небе над Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Курской, Калужской, Вологодской, Брянской и Белгородской областями, Черным морем, Крымом и Московским регионом.

В Брянской области одна женщина погибла в результате украинской атаки. Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования ее семье и подчеркнул, что родным окажут всю необходимую помощь.