Одна женщина погибла из-за атаки ВСУ в Брянской области

Одна мирная жительница погибла в селе Зерново Суземского района в результате атаки ВСУ. Об этом заявил в мессенджере МАХ губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе селе Зерново Суземского района. В результате намеренного и подлого удара, к сожалению, погибла мирная жительница», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и отметил, что им окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области пострадал мужчина во время украинской атаки. FPV-дрон осуществил удар по легковой машине в селе Графовка Шебекинского округа на территории предприятия.

Местного жителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и спины. Медики оценили его состояние как тяжелое. Также серьезные повреждения получил автомобиль, на котором передвигался мужчина.