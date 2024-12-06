«С ним нет связи». Жительница Курской области до сих пор не узнала, жив ли ее муж

Эвакуировавшаяся курянка заявила, что оставшийся в селе муж не выходит на связь

Эвакуировавшаяся из Курской области местная жительница рассказала, что ее муж, который остался в Суджанском районе, уже четыре месяца не выходил на связь. Об этом она заявила военному следователю, их диалог оказался в распоряжении 360.ru.

Курянка уточнила, что с детьми уехала в Московскую область из села Заолешенка после вылазки ВСУ в Суджанском районе. В день нападения, 6 августа, она проснулась от громких взрывов.

«Узнали, что больницу разбомбили у нас, прокуратуру», — заявила женщина.

Взрывы продолжались целый день, она с семьей ночевала в подвале. На следующий день ситуация усугубилась. Тогда курянка попросила соседа вывезти ее с детьми в соседнее село, чтобы переждать там обстрелы несколько дней. Однако жители из соседнего населенного пункта тоже начали уезжать, поэтому семья приняла решение отправиться в Курск.

«Мы когда ехали по курской трассе, видели сгоревшие машины легковые», — заявила собеседница следователя.

Уже в Курске с ней связались из школы и предложили поехать в Московскую область.

«На автобусах мы выехали, 9-го были уже здесь. <…> Супруг остался дома. С 7 августа у нас с ним нет связи, мы не знаем где он находится и что с ним», — заявила женщина.

Ранее другая жительница Курской области, которая тоже эвакуировалась из родного села после нападения ВСУ, заявила о пропавших без вести односельчанах. По ее словам, отказавшиеся от эвакуации люди тоже с лета не выходят на связь.