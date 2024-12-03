Некоторые жители села Ольговка, которые не уехали после вылазки ВСУ, пропали без вести. Об этом рассказала местная жительница в беседе с военным следователем. Видео их диалога оказалось в распоряжении 360.ru.

Женщина отметила, что впервые узнала о прорыве ВСУ от российских военных. Они посоветовали местным жителям временно покинуть село. В тот день недалеко от населенного пункта периодически раздавались звуки взрывов.

Дочь собеседницы следователя связалась с курским волонтером. Он помог семье и другим местным уехать в безопасное место. Однако некоторые жители Ольговки остались дома. Как рассказали знакомые эвакуировавшейся, эти люди пропали без вести.

«Никто не знает где они. Ни среди живых нет, ни среди мертвых. Есть люди, которые [в Ольговке] остались, и их там расстреляли», — сказала она.

Собеседница следователя выразила надежду, что пропавшие люди живы, но не выходят на связь, потому что в плену.