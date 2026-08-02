С начала СВО Героями России стали 111 десантников

Звание Героя России за время специальной военной операции получили 111 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, написал ТАСС .

В 2026 году Воздушно-десантным войскам России исполнилось 96 лет. В Минобороны рассказали, что за всю историю ВДВ 18 военнослужащих получили звание Героя Советского Союза, а более 229 стали Героями Российской Федерации.

«Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами», — подчеркнула пресс-служба.

В ведомстве отметили, что с февраля 2022 года все соединения и части ВДВ участвуют в специальной военной операции на Украине. За проявленные в боях мужество, стойкость и массовый героизм 13 соединениям и воинским частям присвоили почетное наименование «гвардейское». Еще 28 формирований наградили орденами.

Ранее Народный фронт передал российским десантникам два модернизированных ГАЗ-66, известных как «шишиги», приурочив это к празднованию Дня ВДВ. Автомобили переоборудовали для работы мобильных огневых групп.