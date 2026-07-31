Народный фронт передал десантникам модернизированные авто ко Дню ВДВ

Российские десантники в преддверии Дня ВДВ получили от Народного фронта два модернизированных автомобиля ГАЗ-66. Об этом сообщил представитель общественного движения Павел Кондратский.

«Народный фронт на системной основе оказывает помощь военнослужащим и уверен, что эта техника поможет эффективнее выполнять поставленные задачи и, самое главное, сохранит жизни бойцов», — подчеркнул Кондратский.

Легендарные «шишиги» специально переоборудовали для работы мобильных огневых групп. Перед передачей машины прошли полную расконсервацию, техническое обслуживание и проверку всех систем.

Обе машины оснастили современными средствами энергоснабжения, прожекторами для обнаружения БПЛА и специальными системами размещения боекомплекта.

Технику доработали с учетом задач СВО. Один из автомобилей оснастили боевым модулем с турелью кругового вращения для борьбы с БПЛА, противокумулятивной решеткой и противоосколочной защитой. На вторую машину установили новый усиленный кузов, универсальную турель и дополнительное оборудование.

«Переданные Народным фронтом автомобили будут использоваться в составе мобильных огневых групп воздушно-десантных войск для обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов противника», — отметил боец с позывным Кадет.

По его словам, такая техника сейчас особенно востребована на передовой.

Российский музыкант и актер, представитель Народного фронта Александр Асташенок выразил надежду, что машины спасут не одну жизнь и помогут бойцам преодолеть все трудности.

Ранее российские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта представили тренажер по обучению управлению воздушными, наземными и морскими беспилотными системами.