С начала суток силы ПВО уничтожили 14 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских БПЛА, летевших на столицу, с начала суток 12 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» .

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 10:19.

До мэр опубликовал несколько сообщений о нейтрализации 13 единиц вражеской техники.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за ночь над Россией силы противовоздушной обороны уничтожили 231 украинский БПЛА. Атаки зафиксировали более чем в 15 регионах страны. В Татарстане в жилом доме пострадали три человека.